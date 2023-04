Restituisce 500 euro trovati in strada a Vergiate, la proposta: un premio per Sara. Il papà: “Fiero di lei”

Regala una ventata di freschezza oggi la pagina social della Polizia locale di Vergiate: ancora in primo piano la storia di Sara e del suo esempio di onestà nel

consegnare al comando il rotolo di banconote, per un valore di 500 euro, che aveva trovato per strada.

Ha 18 anni, Sara, compiuti da poco e con il suo gesto ha saputo dare una bella lezione, di onestà e insieme senso civico, ai suoi coetanei ma anche agli adulti che a volte con i loro comportamenti non sono proprio un esempio. Oggi la pagina social della Polizia locale di Vergiate è come un bellissimo prato in fiore, si respira l’aria pulita di primavera, i fiori i tanti pensieri dedicati proprio a Sara, il fiore più bello, il fiore dell’onestà. E per la diciottenne a cui tutti fanno i complimenti per il suo gesto, si chiede un riconoscimento, un premio nella sua città.

Avanza la proposta con il suo post Sandro Lovati che scrive “E’ un esempio di quanto siano valide e fresche le nuove generazioni, perché non premiarla il 2 giugno alla festa dei diciottenni?” Proposta condivisa da altri vergiatesi come Ermanno Bogni che lascia questo post “Che bel gesto, che bella età, mettetela in elenco per una nota di merito pubblico, che tutti i cittadini ne prendano esempio”. Decine di post che allargano il cuore, che danno fiducia per il futuro, come scrive Rosella Monti “il gesto di Sara ci consente di essere fiduciosi nelle nuove generazioni”. Tanti complimenti, tanti abbracci virtuali da parte dei vergiatesi, “fieri – scrive Marika Cardani – gesti di cui essere fieri soprattutto i genitori di questa ragazza educata”.

Tra i tanti messaggi il più importante, quello del papà, “fiero di mia figlia, brava Sara”. E grazie al suo gesto la piazza social si riempie di emozioni belle, parole scritte con il cuore.