Ramo crollato vicino alla chiesa, mamma fa da scudo alla figlioletta e la salva. La bimba tornerà presto a casa

Tornerà a casa nei prossimi giorni, forse già domani, la bambina di 7 anni rimasta gravemente ferita sotto il grosso ramo che nel pomeriggio del 26 giugno scorso si è staccato da un ippocastano, travolgendo altre 7 persone, tra cui la mamma. La piccola e la mamma, 45 anni, hanno subito le conseguenze più serie, per giorni sono state in prognosi riservata, poi la situazione è migliorata e per la piccola, curata all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, è vicino il ritorno a casa, dal papà e dalle sorelline.

Resta invece ancora ricoverata al San Gerardo di Monza, la 45enne, la degenza sarà ancora lunga, sarà trasferita in un altro centro a Milano per continuare le cure. I giorni che hanno tenuto in ansia familiari e comunità luinese sono alle spalle, certo ci vorrà del tempo per superare il trauma e la paura vissuta in quei minuti in cui davanti alla chiesa vicina all’oratorio da cui stavano uscendo i bambini, si è rischiata una tragedia. La mamma, che ha subito i traumi più gravi, ha salvato la figlia, un gesto istintivo con il quale l’ha spostata evitando il peggio. La piccola forse già domani lascerà l’ospedale, la mamma dovrà attendere ancora.

Su quanto accaduto il l 26 giugno la Procura di Varese ha aperto un’inchiesta, i carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza e importanti saranno e perizie degli agronomi sulle condizioni dell’ippocastano che appariva in buono stato. Il gruppo consiliare di minoranza "Azione civica per Luino e frazioni" ha presentato un documento all’Ufficio tecnico che illustra con fotografie le condizioni di una decina di piante che potrebbero costituire un pericolo. Un’iniziativa per sensibilizzare l’amministrazione "in spirito collaborativo" spiega il consigliere comunale Furio Artoni.