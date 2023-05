Raccolta rifiuti passata ai raggi X Promossa con riserva sui cestini

di Paolo Girotti

Valutazioni tutto sommato molto simili a quelli della rilevazione dello scorso anno, attraverso le quali Aemme linea ambiente si autopromuove sul fronte della puntualità, della regolarità dei passaggi e dell’efficacia del servizio di raccolta rifiuti, mentre mette nell’elenco delle cose da migliorare la pulizia dei marciapiedi e delle aree verdi, nonché l’attività di svuotamento dei cestini che, secondo gli intervistati, sarebbero anche numericamente insufficienti rispetto ai reali bisogni: questo è il racconto del servizio raccolta rifiuti scritto attraverso i risultati emersi dall’indagine di customer satisfaction che Aemme Linea Ambiente ha commissionato anche quest’anno per testare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi d’Igiene Urbana, raccolta rifiuti e gestione delle piattaforme ecologiche che eroga in 18 Comuni. L’indagine tra febbraio e marzo di quest’anno ha coinvolto un campione di 1400 soggetti (1200 cittadini e 200 attività commerciali) in tutti i Comuni serviti e ha riguardato due macroaree: la soddisfazione complessiva e la soddisfazione in merito ai vari aspetti del servizio d’igiene urbana. In aggiunta anche alcune domande specifiche legate alla Tariffa Puntuale dedicate ai cittadini dei cinque Comuni che già utilizzano questo sistema di raccolta. Il 45% degli intervistati su questo argomento considera il servizio a tariffazione puntuale migliore rispetto a quello tradizionale, il 43% non nota grandi differenze e solo il 12% dichiara di preferire la tradizionale. Anche a Legnano, dove il servizio è partito da qualche mese, ci sono riscontri positivi: alla domanda "Come valuta il servizio di raccolta rifiuti a tariffazione puntuale?" i legnanesi intervistati hanno dato un voto di 7,4, che sale a 7,6 alla domanda "Come valuta questo servizio rispetto alle aspettative che aveva?".

Detto della tariffa puntuale, oltre l’80% degli intervistati si dichiara "molto soddisfatto" del servizio di raccolta rifiuti e assegna un voto compreso tra l’8 e il 10. Perdono consenso rispetto al passato la pulizia degli spazi a seguito della raccolta rifiuti, la corretta ricollocazione dei cassonetti dopo l’attività di svuotamento e gli intralci provocati al traffico dai mezzi di raccolta dei rifiuti. Guadagnano una valutazione discreta, dal 6 al 7, spazzamento meccanizzato, pulizia manuale delle strade, pulizia dei marciapiedi (appena sufficiente con 6,1), frequenza di pulizie di strade e marciapiedi, qualità del servizio di pulizia delle aree verdi e dei parchi.