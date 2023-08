Raccolta rifiuti Attenzione ai giorni

Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 agosto: tre giorni consecutivi di chiusura per la piattaforma rifiuti di via Cavalese (il lunedì è tradizionale giorno di chiusura, martedì 15 sarà chiusa per il Ferragosto e mercoledì 16 per via della festa di San Rocco, patrono di Canegrate). Per sopperire a queste giornate di inattività, giovedì 17 agosto l’impianto sarà aperto non solo per le utenze "non domestiche" (che già di norma hanno l’accesso, appunto, nella giornata del giovedì), ma in via del tutto eccezionale, anche per le utenze domestiche, ossia per i privati cittadini. Attenzione, però, perché questi ultimi potranno accedere solo ed esclusivamente con autovetture e non con furgoni. Amga avvisa anche i cittadini legnanesi che, nella giornata di martedì 15 agosto (giornata festiva), lo sportello Tariffa Puntuale ubicato al civico 55 di via per Busto Arsizio 53 sarà chiuso al pubblico. La mancata apertura sarà recuperata il giorno successivo, mercoledì 16 agosto, sempre nella fascia oraria dalle 8.30 alle 13.00. Dalla settimana successiva tornerà regolarmente l’apertura il martedì, dalle 8.30 alle 13.00.Ch.S.