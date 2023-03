Quasi in mille alla scoperta del municipio

Sono stati oltre 700 i legnanesi che in questo fine settimana hanno approfittato delle Giornate del Fai per conoscere più da vicino la “casa“ del Comune, vale a dire Palazzo Malinverni. L’edificio che si affaccia su piazza San Magno era infatti uno dei 750 luoghi aperti per le Giornate di Primavera e a occuparsi delle visite, della durata di 45 minuti circa, hanno pensato gli apprendisti Ciceroni del liceo Galilei. Una visita che partiva dall’analisi della facciata, articolata su tre piani, e degli ingressi monumentali arricchiti da balconi e stemmi per passare all’atrio, con la decorazione e i bei ferri battuti in stile Liberty del cancello e della ringhiera, alla scenografica scala e alla Sala degli Stemmi, ambiente di riconosciuta eleganza anche per le finestre con vetri a piombo e lampadari in ferro battuto e cristallo. P.G.