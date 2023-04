Quando la storia divide Sindaco di Fratelli d’Italia nega la stele partigiana

di Giovanni Chiodini

I venti di Roma e il desiderio di rivisitare la storia - le recenti prese di posizione del capo del Governo Meloni sulle Fosse Ardeatine e del presidente del Senato La Russa su via Rasella sono un esempio - soffiano anche nell’aula delle vetrate al Municipio di Turbigo. Dopo oltre sei mesi di attesa, l’Anpi ha saputo che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Allevi di Fratelli d’Italia negherà la posa di una stele a ricordo della figura di Leopoldo Gasparotto, il comandante partigiano delle brigate “Giustizia e Libertà“ ucciso a Fossoli dai nazisti a cui erano dedicate le brigate partigiane operanti nel Castanese. "Bisogna andare oltre a certe divisioni – ha detto il sindaco in consiglio –. Per questo motivo nel 2025, a 80 anni dalla fine della guerra, faremo una stele o un monumento con cui ricordare tutte le persone morte durante la guerra civile". Una motivazione che non è stata gradita dall’Anpi e dai consiglieri del gruppo SiAmo Turbigo. "È una proposta irricevibile" commentano al direttivo Anpi. "È inaccettabile sul piano storico la posizione che di fatto equipara i partigiani combattenti per la libertà e la democrazia, difensori del popolo, e i fascisti repubblichini, autori di stragi e negatori degli ideali di pace, giustizia, uguaglianza e solidarietà". "Da questa decisione emerge la posizione anti-antifascista di un sindaco che ha contribuito a dedicare una via di Turbigo al gerarca fascista Ezio Maria Gray, firmatario del Manifesto della razza e a cambiare la intitolazione della piazza Primo Maggio in piazza Madonna della luna". "Da alcuni anni – ha spiegato in Consiglio Claudio Spreafico – l’Anpi, che ha come scopo proprio il mantenere viva la memoria dei valori che animarono la lotta partigiana, in questo territorio ha avviato la creazione di un percorso della memoria, con la posa di steli nei luoghi dove vi furono eventi tragici, come a Robecco, a Magenta, a Cuggiono, a Inveruno, a Magnago. In questo percorso c’era anche la stele di Gasparotto a Turbigo che però il sindaco non ci permetterà di posizionare, al contrario di quello che invece hanno fatto tutti i sindaci dei Comuni della zona".