Quando a Besano c’era il mare. Il restauro dei fossili sostenuto da tutto il paese

Il senso civico dei cittadini aiuta il museo e i suoi fossili. I residenti del piccolo centro della Valceresio sono stati infatti i sostenitori indiscussi della campagna di raccolta fondi a favore del restauro di tre importanti testimonianze archeologiche del Triassico Medio, un’epoca storica collocata tra i 247 e i 237 milioni di anni fa, quando a Besano c’era il mare. Il progetto, avviato un paio di anni fa, è stato selezionato dal bando "Tesori Nascosti" di Fondazione Comunitaria del Varesotto, per far parte di una campagna che ha interessato diverse opere d’arte del territorio varesino e ha permesso il restauro di ittiosauri (della specie Mixosaurus cornalianus) e di un pesce (della specie Colobodus bassani). Importanti reperti del sito fossilifero del Monte San Giorgio, bene patrimonio Unesco.

Terminati i lavori i fossili sono stati esposti negli scorsi mesi alla mostra "Tesori Nascosti" al Castello di Masnago a Varese, prima di fare ritorno nelle sale del museo che li ospita dagli anni Ottanta. Un rientro particolarmente sentito dalla comunità di Besano, che ha mostrato un forte attaccamento ad un simbolo del passato del paese, tramite il sostegno anche economico ai fossili stessi. Una campagna di crowdfunding è stata infatti lanciata parallelamente all’esposizione dei fossili dopo il restauro e ha riscontrato la partecipazione di 11 donatori locali. Archeologistics, impresa sociale per la valorizzazione dei beni culturali, che ha in gestione il museo per conto del Comune di Besano, ha riscontrato un grande sostegno da parte di privati cittadini, aziende e negozi locali che hanno scelto di sostenere il proprio territorio: il loro contributo permetterà al museo di mantenere la sua importanza internazionale a livello turistico e scientifico.

I donatori sono stati invitati a partecipare ad una visita guidata che ha consentito di aumentare la relazione tra la cittadinanza e il museo, che grazie al loro sostegno potrà accogliere ancora più visitatori e studenti, raggiungendo gli obiettivi di divulgazione, promozione e conservazione alla base della raccolta fondi. Chiunque volesse partecipare al sostegno ai fossili di Besano potrà aderire alla campagna fino al 31 ottobre: la donazione può essere effettuata direttamente dal sito di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Lorenzo Crespi