Pure un minore a lanciare sassi contro il bus

Individuati e denunciati i due responsabili del lancio di sassi contro gli autobus di Autolinee Varesine nel tratto tra Azzate e Daverio. Sono un diciassettenne e un diciannovenne residenti rispettivamente a Oggiona con Santo Stefano e Solbiate Arno. A loro saranno addebitate le spese per riparare i danni causati ai bus presi di mira. Episodi preoccupanti, che sono stati segnalati più volte dai conducenti dei mezzi. L’ultimo nella serata di martedì primo aprile, con in frantumi il vetro della porta posteriore. Fin dal primo caso, grazie anche ai dettagli forniti dagli autisti la cui collaborazione è risultata fondamentale, l’azienda ha presentato formale denuncia ai carabinieri di Azzate, interessando anche la Polizia locale. La conseguente attività d’indagine ha portato, proprio nella serata del primo aprile, all’identificazione e al fermo dei due autori.

"L’azione dei carabinieri e della Polizia locale è stata davvero immediata, rapida e molto efficiente, all’insegna di una grandissima collaborazione con noi – spiegano da Autolinee Varesine – Li ringraziamo enormemente per l’aiuto prestato in queste settimane. Oltre alle inevitabili conseguenze penali che ne deriveranno per gli autori, è necessario aprire con urgenza una riflessione generale di carattere educativo: ogni giorno notiamo con grande frequenza episodi di piccola e grande inciviltà nei confronti dei nostri mezzi e del nostro personale, che destano sempre maggiore preoccupazione anche se non degenerano ogni volta in situazioni gravi come questa. Bisogna necessariamente agire sul disagio giovanile, per prevenire altri episodi di questo tipo".

R.F.