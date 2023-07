Pure il Municipio è andato in tilt

I temporali di ieri mattina hanno messo a dura prova la città di Saronno. Intorno alle 9 sono andati ko entrambi i sottopassi. Troppa l’acqua arrivata nei punti più bassi della città e sia via Primo Maggio sia via Milano si sono allagate. Si sono attivati i semafori che avvisano i conducenti della presenza del traffico e poi sono arrivati gli agenti della polizia locale con le transenne. In via Milano la situazione si è risolta intorno alle 11 mentre in via Milano l’acqua è rimasta fin oltre l’una. In entrambi i casi è stato necessario un intervento di pulizia per poter ripristinare completamente la circolazione nei sottopassaggi. Problemi anche in Municipio: le infiltrazioni nel palazzo di piazza Repubblica sono state tali che intorno alle 10 è stato bloccato l’accesso al primo piano con ascensori e scale inaccessibile per l’acqua che correva sui gradini. Criticità anche ad Origgio dove intorno alle 8 le vie del centro entrano impraticabili trasformate in fiumi d’acqua e dove, in via Cavour una Bmw è rimasta bloccata al centro del sottopassaggio. Bloccato nell’abitacolo il conducente ha chiamato i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo e la sua vettura. I pompieri hanno poi proseguito con gli interventi per l’intera mattina con diversi allagamenti in abitazioni private e attività commerciali.S.G.