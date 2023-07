Pronti quaranta tecnici orafi L’alta formazione dà lavoro

di Lorenzo Crespi

Sono circa 40 gli studenti che hanno partecipato al percorso formativo del progetto "Lombardia Plus" nell’ambito del settore orafo, una proposta rivolta a giovani diplomati non occupati. Un’opportunità a cui ha aderito l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, che già propone tra i suoi corsi quello di "operatore o tecnico delle lavorazioni dell’oro, dei metalli preziosi o affini" che si svolge presso la sede di Gallarate ed è l’unico nel suo genere sul territorio provinciale.

A partire da questa base sono stati sviluppati tre corsi di formazione post diploma per qualificare profili già esistenti o formare nuovi soggetti che potranno crescere professionalmente. I percorsi, terminati il 31 maggio scorso, sono stati strutturati in modo da poter essere frequentati in maniera unitaria oppure come percorso a sé stante, e hanno previsto anche momenti di stage oltre alle lezioni teoriche. La maggioranza degli allievi che ha frequentato il primo corso ha deciso di iscriversi anche ai due successivi per acquisire competenze specialistiche. Ieri mattina nella sede varesina si è tenuto l’incontro conclusivo.

Il primo corso a prendere il via è stato quello dedicato alle strategie di comunicazione e marketing nell’ambito della promozione e vendita nel settore orafo. La seconda proposta ha invece affrontato la progettazione creativa tecnologica e sostenibile in oreficeria, tra software 3d e materiali green. Quindi il terzo corso, orientato alla formazione della figura professionale di "orafo incassatore e cesellatore" che, a partire da un’idea propria o commissionata, sappia realizzare un prodotto finito, conciliando il design con le esigenze tecniche di realizzazione ed utilizzo. Per il project work conclusivo gli allievi si sono ispirati a opere orafe dell’antichità utilizzando la tecnica del cesello e dell’incassatura per realizzare 12 gioielli. "È un’opportunità di reinserimento lavorativo - ha detto Salvatore D’Arrigo, direttore dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese - ma anche di riprofessionalizzazione, perché in questo momento il problema non è tanto trovare un lavoro, ma trovarne uno di qualità".