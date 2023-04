Progetto di educazione alimentare: studenti in visita al centro cottura

Il 33% dei bambini italiani è sovrappeso. Il tasso di obesità infantile e adolescenziale è aumentato di 10 volte negli ultimi 40 anni, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità. La scuola può far molto, nella promozione di una sana cultura alimentare. Prima di tutto offrendo, nelle mense scolastiche, cibi di qualità, nel rispetto delle diverse diete degli alunni. Questa è la premessa imprescindibile. Poi sviluppando iniziative di sensibilizzazione. Le classi della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci sono state recentemente coinvolte in un progetto di educazione alimentare, previsto dal Piano diritto allo studio 202324. E’ un percorso di avvicinamento al mondo della ristorazione collettiva, alle sue regole e alla sua organizzazione per rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza di una sana alimentazione e dei principi che regolano le mense scolastiche. La prima tappa ha visto protagonisti i ragazzi della classe seconda A, che si è recata al Centro cottura gestito dalla ditta aggiudicataria della gara d’appalto: gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno avuto la possibilità di visitarne gli ambienti, di vedere da vicino il ciclo produttivo e di rendersi conto dei "grandi numeri" che governano una cucina che gestisce i pasti della ristorazione scolastica e non solo. La seconda tappa sarà al refettorio delle medie, dove verranno illustrate ai ragazzi le buone regole alla base di un menù rivolto alle scuole, nel rispetto delle norme e dei valori nutrizionali previsti.

"Abbiamo ritenuto opportuno proporre agli studenti incontri "immersivi" sui processi e sulle regole che caratterizzano il servizio della ristorazione scolastica – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Davide Tarlazzi -. Questo permette agli alunni di capire chi e cosa c’è dietro i piatti che consumano a scuola: criteri, vincoli, attenzioni, formulari, verifiche. Il tutto per aiutare a considerare il tema cibo in modo più maturo e responsabile". Silvia Vignati