“Progetto Dea”, mano tesa alle vittime di violenza per ricominciare

Sono positivi i primi risultati del progetto Dea, iniziativa promossa dalla Fondazione Felicita Morandi per accompagnare le donne vittime di violenza verso il reinserimento lavorativo e quindi all’indipendenza economica. Il via alle attività a dicembre 2022: nei primi tre mesi sono già una decina le donne incontrate su segnalazione dei servizi sociali comunali o individuate nelle strutture della fondazione. Due di loro hanno trovato un’occupazione mentre altre tre stanno sostenendo i colloqui di selezione. Tra i partner del progetto Dea c’è Openjobmetis, a cui vengono segnalate le competenze delle candidate per essere inserite nel loro database. Soddisfatta Giovanna Scienza, presidente della fondazione, che guarda oltre la fine del progetto, che ha una durata biennale. "Le nostre donne sono fragili per ricominciare da sole: ecco perché riteniamo che questo progetto, avviato grazie al co-finanziamento di Fondazione Cariplo, deve trovare la possibilità di camminare con le proprie gambe. Vorremmo arrivare a renderlo strutturale". Tra le donne aiutate spicca la storia di Alessia (nome di fantasia), madre di un ragazzo adolescente di 13 anni. Era vittima di una relazione tossica con il compagno che la denigrava in ogni occasione e davanti a tutti. Senza patente, dipendeva in tutto da lui. Alessia aveva perso la fiducia in sé e la speranza nel futuro. Sull’orlo del baratro ha trovato la forza di reagire nell’amore per suo figlio e ha bussato al centro antiviolenza. Ora per lei si aprono strade nuove. Per ogni donna è individuato un percorso di accompagnamento personalizzato che favorisca il reinserimento nel mondo lavorativo e la sostenga nella ricerca di un alloggio, fornendo anchesupporto economico. L’obiettivo è rendere ogni vittima di violenza protagonista del proprio percorso di emancipazione. La richiesta di sostegno è stata trasversale: la fascia di età va dai 23 ai 58 anni. Lorenzo Crespi