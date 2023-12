Presidio del comitato in piazza Mazzini per salvare la brughiera

Saranno in piazza Giuseppe Mazzini a Casorate Sempione domani mattina i volontari del Comitato SalviAmo la brughiera. L’invito è rivolto ai cittadini con i quali intendono confrontarsi su temi importanti, come "riprendersi cura di quel che resta del nostro territorio intorno a Malpensa", la proposta di istituire il Sic (sito di interesse comunitario) per la brughiera, bocciata l’altro giorno dalla giunta regionale, quindi fare il punto sul Masterplan Malpensa 2035 e insieme approfondire le preoccupazioni per il cantiere del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 alla linea del Sempione.