Presidio a Villa Recalcati La protesta della Polizia "Ci vogliono più agenti"

di Lorenzo Crespi

Un presidio davanti a Villa Recalcati e poi l’incontro con il vicario del prefetto Fabio De Fanti, che si è mostrato molto attento alle rivendicazioni. Il Silp (Sindacato italiano lavoratori Polizia) Cgil ha portato in piazza ieri a Varese i temi più caldi del comparto sicurezza. In primis il problema dell’organico, che riguarda tutta Italia con 10mila unità che mancano all’appello, e che sul territorio si palesa con alcune situazioni di difficoltà. Una su tutte quella del Commissariato di Busto Arsizio, "dove facciamo fatica ad uscire con le volanti e per vigilare sulla movida spesso violenta serve personale in ausilio da Varese e Gallarate", fa notare Anna Rita Abagnato, segreteria generale del Silp Varese. "Chiediamo assunzioni straordinarie perché c’è necessità di più personale: questo garantisce che il lavoro venga equamente diviso, per avere un benessere organizzativo dei dipendenti e fornire un servizio migliore ai cittadini". La carenza di organico costringe inoltre i poliziotti ad effettuare turni pesanti con straordinari. "Ma talvolta se si eccede il monte ore vengono pagati anche a distanza di un anno - osserva Abagnato - chiediamo che il pagamento sia invece tempestivo". A preoccupare i rappresentanti dei lavoratori sono le previsioni future: nell’arco dei prossimi tre anni i pensionamenti ridurranno di circa il 30% il personale sul territorio nazionale. Ma il sindacato chiede anche che venga rinnovato il contratto: per i non dirigenti è scaduto da un anno e mezzo, mentre per il personale dirigente non è stato attuato da cinque anni. "L’unica elemosina regalata ai poliziotti proprio da questo mese di luglio - continua la segretaria del Silp Cgil - è un emolumento accessorio una tantum per il solo 2023, che dovrebbe compensare il mancato contratto. Parliamo di 24 euro lordi mensili per un agente. Neppure mezzo caffè al giorno. Lo consideriamo un insulto". C’è infine il tema del parco mezzi: i poliziotti si trovano a dover utilizzare automobili di servizio spesso vetuste e con tanti chilometri alle spalle. "A Varese ci sono auto con più di 200mila chilometri e a volte anche con problemi di carrozzeria non riparabili perché non ci sono le possibilità economiche".