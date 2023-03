Porto Valtravaglia, smantellato bivacco degli spacciatori sulla spiaggia

Il bivacco smantellato sulla spiaggia a Porto Valtravaglia

Porto Valtravaglia (Varese), 10 marzo 2023 – Non si ferma l’attività dei carabinieri del comando provinciale di Varese, impegnati a fronteggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive, che nonostante l’intenso lavoro portato avanti risultano ancora interessate dal preoccupante fenomeno.

L’altro giorno l’ennesimo blitz da parte dei militari di Luino nella zona tra Castelveccana e Porto Valtravaglia, con la collaborazione delle Polizie locali dei due paesi. Nel corso dell’operazione è stato individuato e smantellato l’ennesimo bivacco, costituito da una

tenda, delle sedie, coperte, pentolame, tavoli di plastica; contrariamente al passato, si trovava

sulla spiaggia nei pressi dell’ingresso della località Fornaci di Porto Valtravaglia.

I militari hanno fermato un cittadino extracomunitario, regolare ma già noto per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, per il quale verrà richiesta l’emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di via obbligatorio. Dopo il blitz dei carabinieri sono

intervenuti gli operai comunali per rimuovere tutti i materiali e rifiuti e bonificare definitamente

l’area utilizzata.