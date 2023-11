A Olgiate Olona apre la mostra “Pollicino Sognatore”: tra fotografia e danza

Olgiate Olona (Varese) – Foto, video, danza. L’arte, sotto diverse forme, al servizio di un progetto che prende il nome di Pollicino Sognatore. È questo il nome della mostra inaugurata ieri, 18 novembre, al Teatrino di Villa Gonzaga a Olgiate Olona. L’autore è l’artista fotografo Mario Voria. Al vernissage erano presenti Paolo Maccabei, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, l’assessore alla cultura Sofia Conte, Andrea Monteduro, psicologo e psicoterapeuta, l’artista Mario Voria, l’etoile Oriella Dorella con il coreografo Francesco Posa e lo stilista Andrea Gentili. Ha coordinato Angela Perrino e a distanza è intervenuta Patrizia Fazzini.

Mario Voria ha dato il via alla ricerca, proponendo un percorso personale e in parte autobiografico che testimonia il cammino e la crescita di un’anima nelle asperità della vita. Il focus è centrato sui bambini e le bambine, sull’attenzione o la distrazione della società adulta (ieri come oggi), sulla violenza e gli abusi di cui proprio coloro che andrebbero protetti sono troppe volte vittima. A partire dal progetto fotografico di Mario Voria, è stato pensato un percorso letterario che ha generato sinergie virtuose tra le diverse forme dell’arte e giovani danzatori e danzatrici: ecco la coreografia di Francesco Posa che ha visto partecipi i giovani in dialogo con Oriella Dorella, stella della danza e protagonista della cultura contemporanea e attuale.

I danzatori interpreti sono: Henrique Moris Hernandez, Florio Alessandro (Pollicino),Petrashchuk Maksym,Alessio Chinni, Leonardo Benzoni, Gaia Barchi, Cristiano Caldura e Francesco Posa nel ruolo del padre. Il video è stato realizzato dal videomaker Filippo Cerra. La danza racconta la storia di Pollicino e dei piccoli bambini perduti che bussano alla porta che li accoglierà, per la ricostruzione delle loro vite.

La porta apre uno spazio importante, la Sala alba di Villa Gonzaga, decorata da Antonio Rubino nel 1939 e spazio che ha accolto generazioni di ragazzi di famiglie povere che lì hanno trovato istruzione e cure sanitarie.

Il 23 novembre alle 21, sempre al Teatrino di Villa Gonzaga, ci sarà la tavola rotonda coordinata dall’assessore Conte, dal titolo “Prendersi cura di sé per prendersi cura dell’altro: essere adulti di fronte al trauma”, che vedrà i seguenti interventi: Rosaria Stagnaro, magistrato della Procura di Milano (Proteggere e intervenire, la giustizia a servizio della persona); la psicologa, psicoterapeuta Daniela Cosco della comunità Il Pezzettino- Varese (“La cura, cura”. Riflessioni, sguardi e relazioni che curano il trauma)

E ancora, Andrea Monteduro, già dirigente Scolastico, psicologo psicoterapeuta (Una scuola che si accorge: sguardo attento nel processo di apprendimento. Ciò che l’insegnante è, è più importante di quel che insegna. Soren Kierkegaard). Infine: la psicologa, psicoterapeuta Linda Schillaci (Storie di ordinaria quotidianità: la situazione nella scuola).