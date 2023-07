Polizie locali dell'Asse del Sempione, bilancio di 7 giorni Le Polizie locali dei 15 Comuni dell'Asse del Sempione hanno effettuato controlli su strada in 7 giorni: 3 macchine sequestrate, 2 patenti ritirate e 2 conducenti denunciati per guida in stato d'ebbrezza. 130 conducenti sottoposti all'alcoltest, 2 positivi.