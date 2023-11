Polizia locale . In arrivo nuovi agenti

In questi giorni si è concluso il concorso per l’assunzione di un agente di polizia locale bandito dal comune di Nerviano. Entro fine dicembre, a differenza di quanto previsto nel bando, verranno assunti 4 agenti dal comune. Il comune di Pogliano Milanese, invece, nei prossimi giorni aprirà una mobilità per l’assunzione di un ulteriore agente al fine di arrivare ai 18 operatori previsti dalla convenzione del neo comando unico. Nel contempo sono quasi terminati i lavori al primo piano della nuova caserma che ospiterà la polizia locale di Nerviano–Pogliano. Nello specifico, su detto piano, saranno ubicati: l’ufficio del comandante, la segreteria comando, l’ufficio dell’ufficiale di turno, l’ufficio nucleo operativo e gli spogliatoi con bagni e docce completamente nuovi. I lavori passeranno, poi, al piano terra dove saranno ubicati: il front office, la centrale operativa e control room, l’armeria, l’ufficio verbali, l’ufficio annonaria, l’ufficio infortunistica, l’ufficio radiomobile e la camera di sicurezza per arrestati e fermati, oltre che i bagni per il pubblico.Una caserma con confort e tecnologie di ultima generazione.