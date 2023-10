"Polizia Locale di Luino al Lavoro: Un Giovane Segnalato per Assunzione di Sostanze Stupefacenti"

Sempre alta la guardia da parte della polizia locale di Luino per garantire la sicurezza. Durante alcuni controlli nelle zone tra la stazione ferroviaria e via XXV Aprile, sono stati identificati diversi giovani che bivaccavano nello scalo. Uno dei giovani è stato sorpreso mentre consumava della sostanza stupefacente. Verifiche più approfondite hanno permesso agli agenti di recuperare altri 4 grammi di sostanza che il giovane aveva occultato negli slip. Il ragazzo, maggiorenne e italiano, è stato segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti. Questa azione fa parte di un più ampio progetto per la sicurezza coordinato nella provincia dalla Prefettura di Varese.