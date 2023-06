Polizia di Stato di Legnano: due defibrillatori per salvare vite in emergenza

Un defibrillatore troverà spazio sulla Volante di servizio, l’altro avrà un angolo dedicato proprio a ridosso del commissariato di via Gilardelli: di certo gli agenti della Polizia di Stato avranno d’ora in poi uno strumento in più capace di aiutarli nelle situazioni di immediato soccorso nelle quali si trovano coinvolti senza soluzione di continuità. Ieri mattina è stato il presidente del Lions Club Legnano Castello Le Robinie, Adriano Ziglio, a consegnare simbolicamente alla dirigente del commissariato, Ilenia Romano, due defibrillatori Dae finanziati dallo stesso club e che entrano a tutti gli effetti a far parte nella già fitta mappa cittadina dei defibrillatori automatici.

"Il soccorso immediato, l’intervento nelle situazioni di emergenza è nel dna della Polizia di Stato e fa parte della nostra azione quotidiana - ha detto Romano -. La nostra Volante è chiamata a intervenire quasi in tempo reale in caso di malori, comportamenti suicidari ed eventi nei quali la vita umana è in pericolo. Allo stesso tempo sappiamo dai numeri che sono numerose le persone colpite da aritmie, tachicardie, arresti cardiocircolatori, eventi nei quali la tempestività dell’intervento è fondamentale: per questo motivo avere un Dae a disposizione sulla nostra Volante è importante, almeno quanto la preparazione dei nostri agenti che hanno seguito un corso specifico per l’utilizzo dell’attrezzatura". Venticinque agenti hanno infatti preso parte a un corso della Croce rossa che aveva come fine proprio il corretto utilizzo del dae, le pratiche di rianimazione e di intervento sulle vie aeree ostruite.P.G.