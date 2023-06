Polizia arresta spacciatore tunisino a Legnano, divieto di dimora per lui

Divieto di dimora per un tunisino di vent’anni e segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per un salvadoregno di 21: è il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia nella serata di mercoledì nei giardini di via Diaz a Legnano. Lo spaccio avveniva nelle vicinanze di un esercizio commerciale. Gli agenti hanno colto in flagranza il giovane maghrebino, con lui altre persone che sono riuscite ad allontanarsi eccezion fatta per l’acquirente. Per il tunisino sono scattate le manette, ieri è comparso in tribunale a Busto e il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora.