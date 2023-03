Più sicurezza sulle strade In arrivo negli incroci i semafori intelligenti

Negli incroci del paese arrivano i semafori intelligenti. "Massima attenzione – commenta il sindaco, Giuseppe Pignatiello – della nostra Polizia Locale per quanto riguarda la sicurezza stradale. Questi dispositivi di ultima generazione sono un ulteriore e fondamentale tassello, visto che riescono a garantire in modo "intelligente" il flusso veicolare di pedoni e veicoli, rilevando la densità di traffico presente e gestendo al meglio con cicli mirati le fasce orarie di maggiore afflusso, limitando così le attese eccessive". I semafori sono stati attivati in questi giorni insieme a nuovi sistemi di videosorveglianza comunale, che servono a rilevare il transito dei veicoli che vìolano le norme del codice della strada.