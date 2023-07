Piscina di via Gorizia In ritardo ma tuffi garantiti

di Paolo Girotti

Non sarà il primo di settembre perché le procedure potrebbero comportare qualche minimo ritardo, ma la riapertura della piscina di viale Gorizia è comunque prevista all’inizio di quello stesso mese: a provare a rassicurare le società che frequentano l’impianto legnanese e in particolare i genitori dei ragazzi del Team Legnano Nuoto è l’assessore allo Sport, Guido Bragato. Nei giorni scorsi i genitori, infatti, avevano inviato una lettera aperta a lui e al liquidatore di Amga sport, società che ha gestito sino ad oggi l’impianto natatorio, proprio per ottenere rassicurazioni sulla prossima stagione. "Desidero rispondere per quanto di competenza dell’amministrazione comunale alla lettera inviata dai genitori del Team Legnano Nuoto – spiega Bragato, che ribadisce quanto già affermato in consiglio comunale -: anzitutto, l’amministrazione ribadisce l’impegno già espresso in varie sedi a garantire l’apertura della piscina per l’inizio della stagione sportiva 202324 a settembre. Le procedure necessarie all’individuazione del gestore dell’impianto saranno espletate nei tempi utili". Per dare ulteriore forza a quanto dichiarato, Bragato ha sottolineato quanto fatto in questi anni per tenere in piedi"l’impianto natatorio: "Vorrei sottolineare che, nonostante le oggettive difficoltà che per diverse ragioni hanno segnato gli ultimi anni dell’attività dell’impianto natatorio di viale Gorizia, l’amministrazione comunale ha sempre tenuto fede alle promesse sulla continuità della stessa; un risultato per nulla scontato e ottenuto a fronte di un significativo impegno economico, pari a quasi un milione di euro soltanto negli ultimi due anni, a sostegno dell’attività natatoria. Tale attività ha ricevuto un sostegno economico sensibilmente superiore a qualsiasi altra iniziativa sportiva eo culturale promossa nella Città di Legnano". Intanto, in questi giorni, è attesoo il bando che dovrà definire il gestore dell’impianto per i prossimi due anni: una gestione ponte che dovrà condurre alla riapertura totale dell’impianto, riveduto e corretto secondo il partenariato pubblico-privato. P.G.