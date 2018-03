Varese, 29 marzo 2018 - Uno slittamento nell’avvio dei lavori rispetto al crono-programma iniziale ci sarà. Ma, con l’elezione dell’ex sindaco Attilio Fontana alla presidenza della Regione, il Comune di Varese spera di stringere una forte collaborazione con Palazzo Lombardia, in modo da superare tutte le difficoltà sorte nel corso degli anni nella partita per la riqualificazione di piazza della Repubblica. La questione è al centro di un rimpallo tra Comune e Regione da mesi. Attualmente, spiega l’assessore varesino ai lavori pubblici Andrea Civati, "stiamo andando avanti con i rilievi. Una volta completati il progettista potrà chiudere. In ogni caso il progetto è quello uscito dal concorso internazionale".

Tuttavia "in questo momento non riusciamo a dire con precisione" quando sarà possibile avviare i lavori. La partenza, afferma l’esponente della giunta Galimberti, "dipende dagli esiti dei rilievi" ed è "un ritardo dovuto allo slittamento dei fondi regionali". Anche se adesso, con la vittoria dell’ex sindaco Fontana alle elezioni regionale e la sua nomina a governatore, Civati si augura che le cose possano migliorare: "Sono certo che Fontana abbia a cuore la sua città e penso che porterà avanti il lavoro impostato da lui stesso quando era sindaco. Ora non abbiamo fissato la data per un incontro, ma sono certo che ci vedremo a breve e ovviamente mi auguro che condivideremo come proseguire il percorso".

A dicembre la Regione aveva annunciato lo sblocco di quasi 10 milioni di euro, grazie al Patto per la Lombardia. Quella cifra non riguardava solo la riqualificazione di piazza della Repubblica, ma anche altri interventi. Palazzo Estense, da parte sua, puntava a ricevere la somma esclusivamente per l’accordo di programma del restyling del comparto che comprende anche l’ex caserma Garibaldi. A dicembre 2016 il sindaco Davide Galimberti aveva parlato dell’autunno 2017 come possibile data di inizio dei lavori. Una previsione che si è rivelata un po’ troppo ottimistica.

Inoltre è spuntato un altro piccolo “giallo” sulla riqualificazione della piazza. Nei mesi scorsi il Comune aveva indetto un concorso per scegliere il telone “artistico” che avrebbe dovuto coprire la facciata dell’ex Caserma Garibaldi durante tutto il periodo di riqualificazione. Per il lavoro erano stati coinvolti gli studenti del liceo artistico Frattini. Alla fine le opere finaliste, selezionate da una giuria tecnica, sono state votate dai cittadini di Varese. E l’idea è stata un successo, visto che sono arrivate ottomila preferenze tra i due bozzetti che si sono contesi la vittoria. Ma a tre mesi dalla chiusura della votazione, non ancora è stato comunicato il vincitore. Sulla questione, comunque, l’assessore Civati ha rassicurato tutti: "Il telone non è ancora stato installato, ma lo sarà prossimamente". Il progetto prevede, oltre alla riqualificazione della piazza e dell’ex Caserma, anche la realizzazione del nuovo teatro.