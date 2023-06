Pesta e rapina lucciola In manette trentottenne

Ha massacrato di botte una prostituta di 18 anni, ha tentato di violentarla poi le ha scippato la borsetta, abbandonandola a terra a bordo strada. Ad aggredire la ragazza è stato un marocchino di 38 anni. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato in un appartamento di Barzanò. Il trentottenne lo scorso aprile si è spacciato per un cliente a caccia di sesso a pagamento. Ha abbordato la giovane a Lentate sul Seveso caricandola sulla propria auto. Lei ha intuito che le sarebbe successo qualcosa di brutto e gli ha domandato di lasciarla andare. Lui ha accostato, ma l’ha scaraventata a terra, l’ha bloccata per i polsi e immobilizzata. La ragazza è riuscita a reagire e fuggire. L’aggressore, subito intercettato, dopo un inseguimento ad alta velocità finito con un incidente, riuscì a fuggire. I carabinieri di Besana hanno scoperto dove si nascondeva e lo hanno catturato.D.D.S.