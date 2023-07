Pesce scaduto sul Lago Maggiore: interviene la Guardia Costiera di Genova

Sesto Calende (Varese), 14 luglio 2023 – Pesce scaduto lungo le coste del lago Maggiore. Nella prima settimana di luglio la Guardia costiera di Genova ha rafforzato il proprio impegno di vigilanza sul territorio con controlli mirati al commercio di prodotti ittici, diporto e ambiente, lungo le coste del lago. Nel corso di tali attività il nucleo ispettivo ha eseguito numerosi controlli presso cantieri, sorgitori, pescherie ed attività di somministrazione in località ubicate sulle sponde lombarde e piemontesi del Verbano nelle province di Varese e Novara.

Gli accertamenti hanno condotto ad elevare un totale di 11 sanzioni amministrative per un totale di circa 23.000 euro per illeciti in materia di diporto, conservazione e tracciabilità degli alimenti nonché in materia ambientale per la conservazione degli oli vegetali o animali in contenitori non conformi. Sono state inoltre sequestrati 60 kg circa di prodotti ittici privi di tracciabilità ed un natante con il relativo motore fuori bordo per mancanza di assicurazione R.C. Alla competente Autorità Giudiziaria, è stata inoltre deferita la titolare di un'attività di noleggio e locazione di natanti da diporto, per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi all'interno della propria concessione (batterie al piombo esposte agli agenti atmosferici e di possibile fonte d’inquinamento per le acque del lago). Altre due attività di noleggio e locazione di natanti da diporto sono state sanzionate per irregolarità documentali.