Partita la corsa ai saldi. Budget di 150 euro a testa

Come in tutta la Lombardia, sono partiti ieri i saldi invernali. Il periodo delle svendite durerà 60 giorni, fino al 4 marzo. Il tempo poco clemente non ha aiutato la prima giornata di acquisti, ma il weekend dell’Epifania e quello successivo, con le città che torneranno a riempirsi dopo le vacanze delle feste, potranno fornire un primo quadro dell’andamento dei saldi. Confesercenti Varese si dice ottimista, fissando in circa 150 euro il budget medio previsto a persona, leggermente più alto dello scorso anno. "I negozi di vicinato - dicono dall’associazione di categoria - registrano un buon andamento dovuto al rapporto di fiducia con la propria clientela e questo rassicura le vendite". Ma non è tutto rose e fiori: l’avvio a ridosso del Natale riduce il budget per gli acquisti, considerando che molti hanno già speso parecchio durante le festività. Inoltre una parte consistente di consumatori ha già approfittato degli sconti del Black Friday di novembre per acquistare abbigliamento e accessori a prezzi scontati. "Restiamo comunque critici sui saldi oramai non più coerenti con le stagioni - dicono da Confesercenti - da tempo chiediamo lo slittamento dei saldi invernali a febbraio. Per non parlare della legge regionale che non viene rispettata da molte attività commerciali che possono permettersi saldi e scontistiche tutto l’anno, una concorrenza sleale verso il piccolo commerciante". Proprio le tante promozioni che si susseguono mese dopo mese hanno di fatto sminuito il ruolo dei saldi, che un tempo costituivano un’occasione quasi unica per potersi portare a casa un capo tanto desiderato ad un prezzo più basso. "Ormai i saldi veri e propri, come si erano pensati per la loro istituzione, non esistono più - commenta Rosita De Fino, direttore territoriale dell’associazione - basta un messaggio sul cellulare o presentare la carta fedeltà alla cassa e promozioni e sconti vengono fatti già molti giorni prima del via ufficiale, per non parlare degli sconti tutto l’anno in diverse forme. I saldi nel tempo andranno a svanire, non esisteranno più".