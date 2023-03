Gallarate: partita a calcio con cartoni del latte rubati. Denunciati sei ragazzi

Cartoni del latte

Gallarate – L’episodio risale all’alba del 31 ottobre scorso e aveva suscitato indignazione in città: un gruppo di ragazzi dopo aver probabilmente derubato diverse confezioni di latte a una nota pasticceria del centro cittadino, si erano divertiti a utilizzarle inscenando un vero e proprio incontro calcistico all’interno della stazione ferroviaria.

Ad accorgersi della sparizione delle confezioni, una ventina di litri, la titolare della pasticceria quando è arrivata sul posto per aprire il negozio, quindi ha sporto denuncia.

La successiva attività d’indagine degli agenti del commissariato di Gallarate, in collaborazione con gli uomini della locale Polizia Ferroviaria, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare sei giovani, alcuni dei quali minorenni, che sono stati rispettivamente deferiti alla Procura per i Minorenni di Milano ed alla Procura di Busto Arsizio, con l’accusa di ricettazione in concorso.

Certa, infatti, la provenienza furtiva dei cartoni del latte, mentre ancora non è attribuibile con sicurezza la paternità dell’incursione nella latteria ai ragazzi indagati (l’accusa di ricettazione, per altro, è più grave di quella di furto).