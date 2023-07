Parco di via Cadore Opera di manutenzione finalmente ultimata

Un giovane papà, con la sua bambina e il cagnolino. Escono dal parchetto, irriconoscibile fino alla scorsa settimana, dopo essersi ritagliati un momento di relax. "Speriamo che sia costante questa manutenzione, adesso sì che possiamo tornare a viverlo" dice soddisfatto. Venerdì al parco pubblico di via Cadore e via Premuda abbiamo visto famiglie sedute sulle panchine a conversare, anziani in bici in sosta a cercare refrigerio, cani al passeggio, bambini che giocavano sullo scivolo. Nessun ramo pericolante, erba rasata, giochi che prima erano "annegati" nel verde ora sono godibili. Nulla a che vedere con quanto abbiamo verificato solo qualche giorno fa. Va riconosciuto e reso noto il lavoro fatto questa settimana: messa in sicurezza delle piante e taglio dell’erba. La trascuratezza era stata segnalata sul gruppo pubblico facebook "Sei di Legnano se", documentata da foto. Al social si era aggiunta la voce di un residente, Diego Mior, che confermava il quadro. Domenica scorsa denunciavamo la situazione su queste colonne, lunedì i lavori avevano inizio. Il Comune aveva spiegato che le piogge delle scorse settimane avevano fatto sì che l’erba fosse cresciuta rapidamente. Non era stato possibile effettuare i tagli durante le precipitazioni. Con la situazione stabilizzata, i tagli erano ricominciati. Ora il parco pubblico è stato restituito ai cittadini. S.V.