Parco del Roccolo danneggiato, il Comune chiede centomila euro

Pioggia di euro sul Comune di Casorezzo, stando a quanto dichiarato dal sindaco Pierluca Oldani. La Solter srl proprietaria dell’area cave (nella foto una protesta contro la cava) al confine con il comune di Busto Garolfo, dovrà sborsare circa centomila euro per danni morali e d’immagine per non aver realizzato i ripristini come previsto dalla convenzione del 2002. Dopo la doccia gelata di settimana scorsa arrivata col rigetto dei ricorsi presentati dai no-discarica per bloccare le autorizzazioni al proseguimento dei lavori rilasciate da Città Metropolitana, il primo cittadino Oldani si toglie un sassolino dalla scarpa costringendo la Solter a metter mano al portafogli. Ma sanzione comminata alla Solter non è comparabile con la batosta arrivata venerdì con la sentenza del Tar. Dopo 23 anni di tira e molla tra la proprietà e le amministrazioni locali, il progetto che prevede la riqualificazione ambientale dell’area denominata Ateg-11 attraverso il conferimento di rifiuti speciali prende una piega poco gradita ai comitati antidiscarica stremati dalla battaglia legale infinita. Le rassicurazioni della Solter, leader nello smaltimento rifiuti, che ha promesso la realizzazione di un parco pubblico, di un laghetto e di percorsi vita di primario livello posizionato sopra 600mila metri cubi di rifiuti non pericolosi appartenenti a oltre 100 codici C.e.r. differenti non sembrano trovare spazio tra comitati ed enti anti-discarica. Nonostante un primo appoggio di Città Metropolitana e Regione alla causa ambientalista nelle prime istruttorie del 2014, nel giro di qualche anno Palazzo Isimbardi e Palazzo Pirelli hanno cambiato rotta autorizzando l’intervento della Solter ormai lanciata verso l’ultimazione delle opere preparatorie entro l’anno. A spaventare i residenti oltre all’arrivo dei rifiuti è l’intensificazione del traffico di Tir. L’ultima spiaggia per una revisione della sentenza del Tar è il ricorso al Consiglio di Stato, già annunciata dal patron Solter. Paolo Mattelli