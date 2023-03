Parco del Lura Zampe legate: salvato airone

L’intervento di Enpa Saronno, tramite una delle sue volontarie, ha contribuito domenica al salvataggio dell’airone Rino ritrovato con le zampe legate da un filo di plastica che viene utilizzato solitamente negli orti per ancorare le piante. Tutto è iniziato dalla segnalazione di due escursioniste nel parco del Lura: Sos per un volatile ferito, con difficoltà a spiccare il volo. La prima volontaria arrivata sul posto ha trovato il volatile che non riusciva a muoversi per le zampe legate. L’airone è stato avvolto in una coperta: sarebbe potuto morire di fame o per ipotermia. E’ stato liberato dai lacci di plastica e sarà tenuto in osservazione dall’associazione Como Soccorso Emergenza Veterinaria. Appena si sarà ripreso sarà liberato. S.G.