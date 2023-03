Parcheggia la macchina e finisce sotto al treno Terrore tra i testimoni

Si è lanciato davanti a un treno in corsa dopo essere sceso da una macchina posteggiata e aver raggiunto il primo binario della stazione di Secugnago. Quando ha visto che un convoglio diretto a Piacenza era in arrivo, non ha esitato e si è tolto la vita sotto gli occhi di molti testimoni. La tragedia è avvenuta ieri poco prima delle 15. Sul posto l’automedica del 118, la Polfer e i carabinieri della Stazione di Casalpusterlengo. Lo scalo è stato chiuso durante i rilievi sul corpo straziato. La circolazione interrotta, almeno quattro treni cancellati. Istituita una navetta per i viaggiatori in arrivo alla stazione mentre attorno alle 17.30 è stato possibile almeno riprendere la circolazione su un solo binario in attesa del ripristino totale della linea. Sempre a Secugnago il 20 febbraio un 25enne nordafricano fu travolto e ucciso da un Intercity.