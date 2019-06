Varese, 27 giugno 2019 -Da settimana scorsa allo Chalet Martinelli, sede degli Angeli Urbani di Varese, non avviene più la distribuzione del pane alle persone bisognose della città. Il presidente dell’associazione Walter Piazza ha illustrato ieri i motivi dello stop. A fornire il cibo da più di dieci anni a questa parte è il Banco di Solidarietà Nonsolopane onlus che si trova a Varese in via Monte Santo. Oltre al pane anche pizze e focacce per chi si trova in difficoltà economica. Tutto questo fino a lunedì scorso. «Martedì 18 un nostro volontario ha ricevuto una telefonata da parte di Nonsolopane – spiega Piazza – ci è stato detto che una signora si è presentata da loro lamentando di non aver ricevuto da noi il pane richiesto e due ispettori hanno quindi ordinato la sospensione immediata del servizio».

A ricevere il pane giornalmente sono una settantina di persone, per un quantitativo medio quotidiano intorno ai 35 chilogrammi. «Quel giorno – ricorda Piazza – ho richiamato il Banco e mi è stata confermata la novità. A quel punto ho mandato ugualmente i volontari all’associazione per ritirare il pane, ma sono stati mandati via. Da noi non è venuto nessuno, vorremmo sapere chi sono gli ispettori che hanno preso la decisione». Del caso si è interessato il capogruppo della lista Galimberti Agostino De Troia, presente allo chalet. «Realtà come gli Angeli Urbani – ha detto – si sostituiscono alle istituzioni gestendo situazioni difficili. Se il problema non si risolverà al più presto lo porterò all’attenzione dell’Amministrazione». I responsabili di Nonsolopane, interpellato sulla questione, ha voluto puntualizzare alcuni aspetti. «Da giorni – spiega la referente Graziella Buglia – avevamo chiesto agli Angeli Urbani di farci avere un elenco delle persone alle quali viene consegnato il pane ma non ci è stato ancora fornito». In seguito a una nuova normativa dei banchi di solidarietà a livello nazionale viene dunque richiesta la tracciabilità in modo da poter conoscere i nominativi di chi riceve il cibo.

«Si è presentata qui una signora – continua – chiedendo a noi il pane perché a suo dire non le era stato fornito dagli Angeli Urbani. In quel momento erano presenti in sede due nostri ispettori interni che hanno deciso di attuare la sospensione immediata». Consegne al momento interrotte dunque, ma che potrebbero riprendere presto, a favore delle tante persone in difficoltà. Ogni anno infatti sono 20mila gli assistiti dagli Angeli Urbani, e in vista del prossimo autunno si sta lavorando per incrementare i posti letto per la notte, attualmente 18. Il Banco Nonsolopane si dice pronto a riallacciare la collaborazione. «Noi aiutiamo tutti, ma dobbiamo sapere dove vanno a finire gli alimenti – conclude Graziella Buglia – se ci verranno forniti i dati richiesti siamo disposti a riprendere».