Otto chili di cocaina nascosti in cassaforte: arrestato straniero

Arrestato dai carabinieri di Busto Arsizio un uomo di 49 anni, albanese, trovato in possesso di 8 kg di cocaina e di 60mila euro, nascosti in una cassaforte nella sua abitazione. Il quarantanovenne è stato fermato a Castellanza durante un servizio di controllo nell’ambito delle attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che continua a creare allarme tra la popolazione. L’uomo è stato intercettato dai militari che hanno rafforzato i controlli nel territorio di Castellanza mentre si trovava a piedi con in mano un sacchetto in stoffa, all’interno c’era un involucro con 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare ulteriori 7,5 kg di panetti di cocaina che erano stati ben occultati in diversi punti nella casa. All’interno di una cassaforte inoltre è stata rinvenuta anche la somma contante di 60mila euro che è stata sottoposta a sequestro. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ed è senza tregua l’attività di contrasto allo spaccio da parte dei carabinieri: nei giorni scorsi i militari della compagnia di Desio hanno concluso un bliz con il sequestro di 16 kg di cocaina e l’arresto di due fratelli albanesi di 43 e 47 anni. Uno dei due è stato bloccato a Malpensa. R.F.