Otto assunti dopo il reddito di cittadinanza

Sono venti le persone che in sei mesi grazie alle iniziative dell’assessorato all’Inclusione hanno trovato lavoro. È l’assessore alla partita Paola Reguzzoni a presentare i risultati dello Sportello curato dalla cooperativa Solidarietà e Servizi con l’obiettivo di fornire orientamento al lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza. Su 256 percettori gestiti dai Servizi sociali negli ultimi 12 mesi, sono stati attivati 62 percorsi di accompagnamento al lavoro, 8 dei quali sfociati in un’assunzione. Si aggiungono 12 badanti che hanno seguito il corso di formazione ad hoc e 58 gli utenti impiegati con i Progetti utili alla collettività.

"Dall’inizio del mio mandato – spiega Paola Reguzzoni (nella foto) – ho individuato il lavoro come obiettivo primario e devo dire che dalla carta siamo passati ai fatti". Durante la pandemia lo Sportello orientava le famiglie nell’ottenimento dei vari bonus, poi è il servizio è diventato d’orientamento lavorativo dei percettori di reddito di cittadinanza. "A tutti sono stati proposti un percorso di formazione e ore di impiego gratuito in Comune e non solo. Alla base c’è la convinzione che il divano non può essere una fonte di reddito alternativa. Abbiamo messo in campo un sistema utile per chi trova nel reddito di cittadinanza un sostegno momentaneo ma la dignità la trova nel lavoro. L’investimento è ripagato perché questi inserimenti lavorativi significano un alleggerimento dell’impegno di spesa dei Servizi sociali".

R.F.