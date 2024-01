Ottant’anni fa operai deportati dalla Comerio

Domani, sabato 20, è in programma la commemorazione dell’ottantesimo anniversario della deportazione della commissione interna della ditta Comerio Ercole, organizzata dall’Associazione "Noi della Comerio Ercole 1885" e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Comerio Ercole S.p.a., con l’amministrazione comunale e la partecipazione di Anpi, Raggruppamento patriottico divisione "Alfredo Di Dio", Aned e Camera del Lavoro. Era il 10 gennaio 1944 quando alcuni lavoratori della ditta Comerio, colpevoli di aver fomentato uno sciopero, vennero arrestati e quindi deportati nel lager di Mauthausen, tre di loro, Vittorio Arconti, Ambrogio Gallazzi e Arturo Cucchetti non fecero ritorno a casa. Domani, come ogni anno, saranno ricordati anche i partigiani,lavoratori della Comerio, che hanno perso la vita nella lotta di Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia prenderà il via alle 16.15 al parco Comerio con un momento di raccoglimento e la posa delle corone davanti alla lapide che ricorda il sacrificio degli operai deportati. Seguirà nella sala Conferenze del Museo del Tessile alle 17 la commemorazione ufficiale con gli interventi del rappresentante sindacale delle Rsu della ditta Comerio, del sindaco Emanuele Antonelli e dell’oratore ufficiale, Maria Pia Garavaglia (Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), che interverrà sul tema "Passato, presente e futuro: tutto da salvare, tutto da tramandare". Non mancherà un momento musicale affidato agli studenti del Liceo Candiani Bausch e le letture a cura dei ragazzi del Liceo Classico Crespi. Alle 18.30 nella Chiesa Prepositurale di San Michele Arcangelo sarà celebrata la Santa Messa Solenne. Sarà presente il coro "Voci del Rosa" e verrà esposto il dipinto realizzato da Carlo Farioli che ritrae il tragico avvenimento. R.F.