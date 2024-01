Orazione del filosofo Volli sugli ebrei perseguitati

Sette medaglie d’onore alla memoria dei militari italiani deportati e internati nei lager nazisti. La consegna ai parenti di Luigi Antonioli, Carlo Gatti, Antonio e Luigi Mori, Quinto Girelli, Filippo Uberti e Luigi Venegoni, avvenuta dalle mani del prefetto Francesca De Carlini, ha chiuso la commemorazione del Giorno della memoria nell’aula magna del collegio Ghislieri. Con l’accompagnamento degli studenti del liceo musicale Adelaide Cairoli, il sindaco Fabrizio Fracassi ha detto: "Mai come quest’anno é necessario esserci contro ogni forma di totalitarismo e discriminazione e contro l’indifferenza e l’ignoranza. Soprattutto ai giovani spetterà ricordare gli orrori della Shoah". Momento centrale, l’orazione ufficiale di Ugo Volli, professore in filosofia della comunicazione che ha ripercorso la storia delle persecuzioni del popolo ebraico. A Lardirago è stata posizionata una pietra d’inciampo in ricordo di Gaetano Negri deportato per aver aiutato diversi prigionieri a fuggire. Alla cerimonia era presente anche il nipote, Gigino Negri, oggi 98enne. Era lui a portare i prigionieri dal castello dove venivano rinchiusi, fino a Sesto San Giovanni, in bici. Da lì lo zio li aiutava a raggiungere la Svizzera. M.M.