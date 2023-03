Operazione sicurezza Le polizie del Sempione uniscono le forze

Confermata la collaborazione realizzata in questi anni tra i comandi di polizia locale con l’aggregazione dell’Asse del Sempione col primo incontro del tavolo politico composto dai sindaci e assessori dei comuni aderenti delle 15 amministrazioni. Dall’incontro concluso con il rinnovo dell’accordo sono emersi molti aspetti ed esigenze comuni, come la necessità di un monitoraggio delle dinamiche giovanili, il prolungamento dell’orario di pattugliamento dei territori nelle ore serali, con particolare attenzione al periodo estivo, un maggior controllo sull’abbandono dei rifiuti, fino al supporto necessario in occasione di particolari e specifici eventi. Nel prossimo futuro si lavorerà quindi, oltre all’organizzazione delle campagne di controllo stradale "smart" come fatto in questi anni, per una piena condivisione di strategie. Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione degli agenti, realizzando il corso di tecniche operative organizzato dalla polizia locale di Rescaldina, che ha coinvolto 50 agenti di 11 comandi dei 15 appartenenti all’aggregazione, per rilasciare gli attestati di idoneità o di partecipazione per coloro già in possesso dell’abilitazione, fondamentali per l’assegnazione degli strumenti in dotazione alle polizie locali per l’autotutela e l’autodifesa.

L’amministrazione comunale di Rescaldina ha messo a disposizione dell’aggregazione dell’asse del Sempione l’auditorium per le lezioni di teoria e la palestra dell’ impianto sportivo G.Bassetti per la parte pratica, permettendo così di ridurre al minimo i costi della formazione. Così il sindaco Gilles Ielo: "Mi faccio interprete del pensiero di tutti i comuni aderenti ritenendo che la convenzione da poco rinnovata, potrà essere in futuro ancora più efficace con l’introduzione del tavolo politico, perché questo ci permetterà, come accaduto nel primo incontro, di condividere innanzitutto le strategie operative. Dimostreremo che la collaborazione e una buona organizzazione permettono di ottenere ottimi risultati. Mi riferisco anche al corso appena concluso a Rescaldina, considerata l’eccellente riuscita, auspico che il comando di Rescaldina diventi, nei prossimi anni, punto di riferimento per questo tipo di formazione all’interno dell’aggregazione, in armonia con gli obiettivi che la convenzione si prefigge".

