Operaio punto da una vespa, grave ma non in pericolo di vita

È stato ricoverato in ospedale, grave ma non in pericolo di vita, un operaio di 49 anni che ieri mattina è stato punto da una vespa. L’uomo stava lavorando ad un’antenna in via Goito a Olgiate Olona, all’improvviso lo sgradito incontro con l’insetto che l’ha punto provocandogli un malore. Subito sono partite le richieste ai soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con ambulanza e auto medica, provvidenziale l’uso del defibrillatore. L’operaio, il cui malore sarebbe stato causato dall’allergia alla puntura dell’insetto, è stato trasportato con urgenza in ospedale e sottoposto alle cure del caso. L’intervento veloce dei soccorsi ha evitato le più gravi conseguenze dello choc anafilattico. Purtroppo nei mesi estivi non sono rare le punture di vespe, api e calabroni, si calcola che in anno siano circa 5 milioni le persone che in Italia ne fanno esperienza, molto bassa la percentuale delle situazioni che possono arrivare all’esito letale (tra i 10 e 20 decessi all’anno), fondamentale quindiil soccorso tempestivo.