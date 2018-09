Gallarate (Varese), 19 settembre 2018 - Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito alla testa e al torace questa mattina in un cantiere edile di via Gramsci a Gallarate. A quanto si è appreso l'uomo sarebbe caduto, la dinamica è ancora da ricostruire, mentre stava lavorando su un ponteggio.

Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, l'uomo è stato portato all'ospedale di Legnano (Milano), dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva, per trauma cranico e trauma toracico. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri e dai tecnici Asl.