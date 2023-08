Operaio colpito da scarica elettrica Ricoverato a Busto

Un altro infortunio sul lavoro. Questa volta è toccato a Samarate nella mattinata di ieri, poco dopo le 8.30. Un quarantenne in una ditta di via Milano stava eseguendo dei lavori quando è rimasto folgorato da una forte scossa di corrente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i funzionari di Ats Insubria, competenti in materia di infortuni lavorativi. Soreu ha inviato nella azienda in via Milano un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. L’uomo è stato trasporto in ospedale a Busto in codice giallo: non è in pericolo di vita. L’accaduto è ora al vaglio di Ats. L’operaio non ha mai perso conoscenza ed è rimasto cosciente durante le operazioni di messa in sicurezza. Grande paura per lui ma anche per i colleghi che hanno assistito alla scena. Ch.S.