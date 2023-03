Operaio cade dal ponteggio Ricoverato

Ancora un infortunio sul lavoro nel varesotto, dopo l’incidente dell’altro giorno a Brezzo di Bedero, dove a rimanere ferito è stato un operaio di 33 anni, caduto da un’impalcatura. 24 ore dopo ieri mattina soccorsi di nuovo in azione a Luino, a infortunarsi in un cantiere edile un uomo di 68 anni, che stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un’abitazione in via Copelli. Sul posto il personale sanitario con l’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri, i tecnici di Ats Insubria per gli accertamenti del caso, da Como si è levato in volo l’elisoccorso. Per cause ancora da chiarire l’operaio è caduto da un ponteggio, da un’altezza di alcuni metri e ha riportato la frattura di un arto oltre a diverse contusioni, causate dal forte impatto al suolo. Per fortuna le condizioni del sessantottenne sono apparse meno gravi di quanto si era temuto dopo la caduta, quindi dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Da parte dei funzionari di Ats Insubria da accertare che nel cantiere fossero rispettate tutte le norme per la sicurezza. Purtroppo continuano gli infortuni mentre la Cgil ribadisce la necessità di interventi per garantire più sicurezza. "La situazione non migliora – dice Ivano Ventimiglia, responsabile del Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza della Cgil di Varese – c’è bisogno di maggiore formazione che deve essere continua e di qualità".R.F.