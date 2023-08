Operai al lavoro a Saronno per riempire la buca nel letto del torrente Lura

L’opera di manutenzione è durata poche ore ma per concretizzarla è stato necessario montare una maxi gru per calare una macchina movimento terra nell’alveo del torrente Lura all’altezza del ponticello di via Tommaseo. È l’intervento realizzato ieri mattina dal Consorzio Parco Lura con Ersaf. Obiettivo? Mettere in sicurezza, nuovamente, il corso d’acqua in corrispondenza di una maxi buca del letto del Lura. Negli anni la piccola cascata che si crea in via Tommaseo per effetto dell’uscita dal tratto tombinato del Lura ha eroso l’alveo del corso d’acqua fino a creare una profonda buca. Nelle ultime estati, per effetto della siccità e della secca del torrente, rimaneva sempre lì l’ultima pozza del torrente tanto che finivano per radunarsi gli ultimi esemplari di vaironi rimasti vivi che poi venivano trasferiti nell’Olona.

L’anno scorso il consorzio del parco e Ersaf hanno iniziato un intervento di messa in sicurezza per “riempire“ la buca. Un intervento ben riuscito ma che, anche per effetto delle piene degli ultimi dodici mesi ha reso necessario un intervento di manutenzione e di stabilizzazione realizzato, sotto lo sguardo di residenti e passanti.

Operai e mezzi sono entrati in azione ieri mattina intorno alle otto e mezza. Tanti i saronnesi che si sono fermati a sbirciare cosa stesse succedendo qualche nonno è arrivato anche con i nipotini rimasti a bocca aperta davanti alla maxi gru e alla ruspa. L’intervento si è comunque concluso prima di mezzogiorno.

Sara Giudici