Varese, 8 gennaio 2020 - Iscrizioni a scuola, partiti. Nel mese (o in quel che ne resta) dedicato alla scelta dell’istituto per i figli, i genitori avranno a disposizione una serie di open day nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie. Nei prossimi giorni porte aperte a genitori e futuri alunni per andare alla scoperta degli edifici, dei programmi e delle novità per l’anno scolastico 2020/2021. Un modo per conoscere direttamente l’offerta educativa e farsi un’idea più chiara. Fino al 31 gennaio, infatti, sarà possibile fare domanda per una delle scuole dell’infanzia di Varese. Sono ammessi al servizio, in via prioritaria, quanti compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020, ma possono accedervi anche i bambini che compiranno il terzo anno entro il 30 aprile 2021. Questi ultimi saranno accolti qualora vi fossero posti disponibili.

Per le quattro scuole gestite direttamente dai Servizi educativi di Palazzo Estense – “Jolanda Trolli” ad Avigno, “Giovanni da Bizzozero” nell’omonimo quartiere, “Don Lorenzo Milani” in centro e “Don Enrico Papetti” a San Fermo – torna la possibilità di iscrizione online sul sito E-Civis, che permette di saltare tutte le code degli sportelli. Oltre ai già citati quattro istituti comunali sono sei le scuole statali e sedici quelle paritarie convenzionate con Palazzo Estense, tutti diffusi sul territorio in modo da coprire le esigenze delle famiglie. Le domande d’iscrizione per gli istituti gestiti direttamente dai Servizi educativi di Palazzo Estense possono essere presentate online. In questo caso è sufficiente collegarsi all’indirizzo www.comunevarese.ecivis.it, al link “Iscrizioni”, e seguire la procedura indicata. Alternativa è la presentazione della domanda presso l’ufficio Gestione scuole infanzia di via Cairoli 8, negli orari di apertura al pubblico. Ieri mattina si sono aperte anche le iscrizioni per le scuole primarie e anche in questo caso sarà possibile fare domanda fino al 31 gennaio. Il servizio è gestito attraverso il portale del ministero www.iscrizioni.istruzione.it.

Per quanto riguarda invece i servizi parascolastici forniti dal Comune (mensa e doposcuola) è necessario rivolgersi agli uffici dei Servizi educativi. Le iscrizioni apriranno nelle prossime settimane. Per conoscere i servizi offerti dai quattro istituti gestiti direttamente dal Comune e i loro piani dell’offerta formativa sono in programma diversi open day. Alla “Don Lorenzo Milani” appuntamento per lunedì 13 alle 14.30; alla “Giovanni da Bizzozero” martedì 14 alle 14.30; alla “Don Enrico Papetti” mercoledì 15 alle 14.30. Ultima la “Jolanda Trolli” che farà l’open day giovedì 16, sempre alle 14.30. In questo istituto resta attiva la Sezione primavera comunale, che accoglie i nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Priorità di accesso al servizio verrà data ai bambini che compiono i 2 anni dal 1° maggio al 31 dicembre 2020. Tempo di open day anche nelle primarie. S’inizia venerdì 10 alla scuola Canetta aperta dalle 17 alle 19 e alla Parini dalle 10.15 alle 11.15. Si prosegue sabato 11 alla Bosco che aprirà le sue porte alle 9.15 seguita dalla Pascoli alle 10.45. Venerdì 17 sarà la volta della scuola primaria Settembrini con l’open day in programma dalle 17 alle 19. Per altre date in altre scuole primarie i genitori possono fare riferimento direttamente alle direzioni didattiche. Altri open day in programma possono essere consultati sul sito vareseinforma.