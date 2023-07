Omicidio Cittiglio: nessun rito abbreviato per Evaristo Scalco. Il maestro d’ascia killer con una freccia rischia l’ergastolo

Cittiglio, 6 luglio 2023 - Nessun rito abbreviato per Evaristo Scalco, il 13 ottobre si aprirà il processo in Corte d’Assise a Genova, è accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Il maestro d’ascia, 63 anni, si trovava a Genova per lavoro, la notte tra l’1 e il 2 novembre 2022 nel centro storico uccise con una freccia Javier Alfredo Miranda Romero, operaio peruviano di 41 anni che stava festeggiando con un amico la nascita del secondo figlio.

Rigettata al tribunale di Genova dal giudice Alberto Lippini l’istanza avanzata l’altro giorno in udienza dai difensori di Scalco. La richiesta non è stata accolta perché il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha contestato l’aggravante dei futili motivi e l’odio razziale. I due legali hanno provato a sostenere che non ci fosse l’aggravante dei futili motivi perché, a loro dire, Scalco avrebbe risposto a una provocazione della vittima. Per il giudice la reazione dell’artigiano è stata “spropositata” al punto che, allo stato delle cose, la configurazione del reato da parte del pubblico ministero è condivisibile.

Il processo davanti alla Corte d’assise inizierà il prossimo 13 ottobre, Scalco, che è ai domiciliari a Cittiglio, rischia l’ergastolo.