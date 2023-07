Olgiate Olona: punto da sciame di vespe mentre lavora sull’antenna. Operaio in shock anafilattico

È stato ricoverato in ospedale, a Busto Arsizio, non in pericolo di vita, un operaio di 49 anni che questa mattina, mercoledì 5 luglio, è stato punto da alcune vespe. L’uomo stava lavorando ad un’antenna della telefonia in via Goito a Olgiate Olona, all’improvviso lo sgradito incontro con gli insetti che l’hanno colpito, provocandogli un grave malore.

Subito sono partite le richieste ai soccorsi dell’Areu, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con ambulanza e auto medica, quindi l’operaio, in arresto cardiaco, è stato sottoposto alle scariche del defibrillatore, accompagnate dal trattamento farmacologico per contrastare lo shock anafilattico causato dal pungiglione degli insetti. L’uomo ha risposto positivamente al trattamento e, cosciente, è stato trasportato in ospedale.

L’intervento veloce dei soccorsi ha evitato le più gravi conseguenze dello shock anafilattico. Purtroppo nei mesi estivi non sono rare le punture di vespe, api e calabroni, si calcola che ogni anno siano circa 5 milioni le persone che in Italia ne fanno esperienza, molto bassa la percentuale delle situazioni che possono arrivare all’esito letale, fondamentale quindi l’intervento tempestivo dei soccorsi di fronte a reazioni gravi.