Varese, 14 gennaio 2020 - È stata ripristinata la colonia felina di via Lombardia a Olgiate Olona: gli agenti della polizia locale e alcuni volontari hanno rimesso a posto l’area, in una zona boschiva, danneggiata nei giorni scorsi da vandali incivili che hanno anche portato via il cibo per i gatti e altro materiale. Un gesto che ha suscitato indignazione nel paese dove sono presenti 18 colonie feline, censite dall’Amministrazione comunale, curate da volontari. Olgiate Olona è un Comune che rappresenta un esempio per quanto riguarda l’attenzione agli animali: dal 2011 è infatti attivo un servizio particolare, un progetto avviato dalla polizia locale, in collaborazione con il municipio e le associazioni, si tratta dell’Ufficio tutela animali, presenza importante per garantire rispetto e cure e promuovere anche iniziative educative.

Per questo quanto accaduto l’altra notte in una delle colonie feline è davvero incomprensibile: i mici presenti non creano problemi, non danno disturbo, venendo curati con tutte le attenzione da un volontario che ha ricevuto l’incarico proprio dal Comune. Perché danneggiare l’area? È la domanda che tutti si sono posti, l’auspicio è che presto venga individuato il responsabile e che nel frattempo non ci siano altri che vogliano seguirne il cattivo esempio. Intanto la colonia in via Lombardia è stata sistemata, appena si è diffusa la notizia sulla pagina social Olgiate Olona Informa è scattata la solidarietà tra tante persone pronte a dare una mano. La risposta migliore a un gesto incivile. Ieri la situazione era tornata alla normalità quindi nessun problema per i felini ospiti che hanno di nuovo un riparo, cibo e coperte contro il freddo notturno. Intanto resta alto il livello di attenzione da parte della Polizia locale olgiatese. "Nessuno poteva aspettarsi un gesto simile, un atto di vandalismo assurdo – dice il comandante della Polizia locale Alfonso Castellone – la colonia è nei boschi, curata da un volontario, non ci sono problemi, da parte nostra continuiamo a monitorare la situazione".

Attualmente sono 18 le colonie feline censite sul territorio comunale di Olgiate Olona. "Sono curate da sette volontari autorizzati – spiega Castellone – a cui si aggiungono cittadini che in alcuni casi danno la loro collaborazione, ma c’è bisogno di aumentare proprio il numero delle persone autorizzate a prendersi cura delle colonie, lanciamo per questo un appello, chi è disposto a fare il volontario si faccia avanti". Ma non è solo Olgiate Olona a confrontarsi con gesti che prendono di mira gli animali. Ancora più grave quanto accaduto a Marnate dove è allarme per i bocconi avvelenati gettati negli ultimi giorni in giardini privati: tre i casi segnalati, in due casi i cani sono stati salvati, nel terzo invece aver inghiottito l’esca avvelenata non ha lasciato scampo a un cucciolo di pastore tedesco. Alcune settimane fa sempre a Marnate due gatti erano diventati bersaglio di qualcuno che li aveva presi di mira colpendoli con proiettili di plastica sparati con un’arma ad aria compressa. Entrambi i mici erano stati sottoposti a un intervento chirurgico. Stessa disavventura capitata la scorsa settimana ad un gatto, ad Albizzate, tornato a casa con una ferita provocata da un pallino. Gatti vittime di crudeltà anche a Ferno dove si è registrato l’episodio più crudele: un gattino è stato ucciso a bastonate. Episodi inqualificabili che stanno creando allarme.