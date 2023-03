Oggi l’addio a Riccardo Lo strazio degli amici: "Volontario da lassù"

Si svolgono oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Brembio i funerali di Riccardo Corsini (nella foto), il 23enne deceduto sabato sera dopo che, il giorno prima, era entrato in ospedale a Lodi e era finito in Rianimazione per le complicanze di un’infezione. Il giovane soffriva di problemi cardiaci fin da piccolo ma stava bene e faceva una vita del tutto normale. A conferma di questo i volontari del gruppo di Protezione civile di Brembio, di cui Riccardo faceva parte da tempo, lo attendevano alla maxi esercitazione provinciale in calendario per tutta la giornata di sabato a Sant’Angelo Lodigiano. "Fai buon viaggio e continua il tuo volontariato lassù", hanno scritto gli amici in uno straziante addio. Il 23enne lascia i genitori e un fratello.