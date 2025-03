Nuovo raid vandalico al cimitero: "Violata la sacralità del luogo"

Raid vandalico al cimitero: presi di mira i colombari, decine i vasi dei fiori rotti e gettati a terra. Uno scempio compiuto senza alcun rispetto della sacralità del luogo. Amarezza e rabbia espresse dalla gente e dal sindaco Emanuele Schipani. "I nostri cimiteri sono patrimonio e memoria di storie personali e comuni – scrive il primo cittadino – il luogo dove riposano i nostri affetti, le persone che ci hanno generato e che non possono difendersi da soli da tanta ignobile viltà. Sì, siamo molto arrabbiati, indignati".

Non è la prima volta, purtroppo e l’amministrazione comunale si è sempre attivata per garantire più sicurezza, sottolinea il sindaco: "Lo abbiamo fatto con le autorità preposte, lo abbiamo fatto nelle sedi opportune per quanto stabilisce la legge". Ricorda: "La Polizia Locale ha anche partecipato ad un bando regionale per l’installazione di telecamere da collocare proprio all’interno dell’area cimiteriale e in alcuni altri punti dove sono stati commessi simili atti contro il patrimonio pubblico".

Ros.Fo.