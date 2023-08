Nuovo blitz dei carabinieri Fermati tre pusher maghrebini ras dei boschi dello spaccio

di Lorenzo Crespi

Un 22enne e un 26enne sono stati arrestati in Brianza, a Cesano Maderno e Seveso, mentre un altro 22enne è stato arrestato a Milano. Ora si trovano in carcere (i primi due a Monza e l’altro a San Vittore) i tre maghrebini irregolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento trae origine dalle investigazioni condotte dai carabinieri della Compagnia di Luino e coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese, in risposta al preoccupante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive che da anni interessa il territorio del varesotto. I tre indagati sono ritenuti appartenenti a un pericoloso sodalizio criminale particolarmente attivo nello spaccio di droga nei boschi dei comuni di Cunardo, Bedero Valcuvia, Cugliate Fabiasco, Valganna, Cadegliano Viconago e Montegrino Valtravaglia. Nel solo periodo compreso tra l’11 novembre ed il 5 dicembre 2021 sono state riscontrate centinaia di cessioni di eroina e cocaina a bordo strada presso i boschi della Valcuvia, della Valganna e della Valmarchirolo.

Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, invece, un controllo dei carabinieri della stazione di Maccagno ha portato ad un altro arresto per droga. I militari hanno fermato a un posto di controllo a Luino una Smart guidata da una 27enne già nota alle forze dell’ordine. Visto l’atteggiamento sospetto della donna i militari hanno controllato la vettura: nascoste nel vano porta oggetti c’erano due dosi di cocaina.

Nella sua abitazione invece sono stati rinvenuti e sequestrati due panetti di cocaina, del peso complessivo di circa un etto, uno dei quali occultato dietro un orologio a muro presente nella sala. L’attività di spaccio posta in essere è stata inoltre comprovata dal rinvenimento di un bilancino di precisione, sei telefoni cellulari e materiale informatico, nonché dal ritrovamento, all’interno di un barattolo, di quasi 700 euro anche in valuta svizzera e del Regno Unito. La 27enne è stata arrestata e portata in carcere a Como.